دعوات لضرورة الإستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء

أكد المشاركون في ملتقى الطاقات المتجددة هذا الأحد أن الفائض من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يحول لغاز هيدروجين الذي يمكن استغلاله كطاقة.

وأوضح مدير تطوير الطاقات المتجددة ياسة أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، مشيرا إلى تجربة أمريكا والصين حيث يتم تحويل الفائض من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إلى غاز الهيدروجين حيث يتم تحويله لاحقا في أنابيب غاز طبيعي للإستفادة منه على شكل طاقة (ككهرباء ) أو وقود في النقل.

ويرى خبير الطاقة توفيق حسني أنه يمكن تلبية حاجيات البلاد من طاقة الهيدروجين لأنه يمثل المستقبل، حسبه، مضيفا أن ماء البحر يشكل في غالبيته مصدرا للهيدروجين، لكنه شدد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تكلفة العملية والأمن الطاقوي.

ويأمل الباحثون والمختصون في الجزائر دمج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي لأكثر منفعة واستفادة من هذه الطاقة أملا بتحقيق الأمن الطاقوي خلال السنوات المقبلة.