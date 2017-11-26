حملة تلقيح ثانية ضد الحصبة و الحصبة الألمانية إبتداء من 21 ديسمبر المقبل

تطلق وزارة الصحة هذا الأربعاء حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بضرورة تلقيح أبنائهم و ذلك تزامنا و إنطلاق الحملة الثانية للتلقيح من الحصبة و الحصبة الألمانية في 21 من الشهر الداخل.

و سيكون التلاميذ مع موعد للتلقيح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية تزامنا و العطلة الشتوية و ذلك بهدف الوقاية و القضاء نهائيا على هاته الأمراض،و تمتد هذه الحملة من 21 ديسمبر إلى غاية 2 جانفي من السنة المقبلة .

و في هذا الشأن قال مستشار وزير الصحة سليم بلقسام "إن التلقيح يكون على مستوى المرافق الصحية العمومية و ليس بالمدارس و ذلك لتفادي المشاكل التي سبق و أن وقعنا فيها السنة الماضية".

و أضاف المستشار "أن العزوف عن التلقيح كان بسبب أولئك الذين تسألوا عن سبب طلب توقيع إستمتارة القبول باجراء التلقيح".

و أفاد المتحدث ذاته أنه و"بهدف تفادي كل هذه الأمور قمنا بتنظيم هذه الحملة على مستوى المرافق الصحية العمومية ،و أن هذه الحملة ضد الحصبة من أجل القضاء عليها تماما و كذا ضد الحصبة الألمانية".

كما كشف أن هذا التلقيح خاص بحماية "نساء الغد" و قال إن "كل فتاة تقوم بالتلقيح ضد الحصبة مستقبلا تحمي الجنين من التشوهات الخلقية و العقلية".

و أكد مستشار وزير الصحة سليم بلقسام أن ليس هناك أي أخطار صحية ناجمة عن هذه اللقحات المستوردة و التي تم فحصها بمعهد باستور و أنها معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.

من جهتم أعرب أولياء الأطفال المعنيين بهذه الحملة عن إستعدادهم لتلقيح أبنائهم و حمايتهم من داء الحصبة و الحصبة الألمانية خاصة .