معدل التضخم السنوي يصل 6 % الى غاية أكتوبر 2017

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 6 بالمائة إلى غاية أكتوبر 2017 , حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر اكتوبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من نوفمبر 2016 الى غاية أكتوبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2015 الى أكتوبر 2016.

وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر أكتوبر2017 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة فقد بلغت قرابة 5ر0 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات سجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب 1 في المائة مدفوعة خاصة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة .

و قد ارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 و ذلك بالنظر الى ارتفاع أسعار عدة منتجات خاصة الفواكه (+20 في المائة) و اللحوم البيضاء (الدجاج) بـ 2ر4 في المائة ومنتوج البطاطا (+ 3 ر5 بالمائة) .

و بالمقابل ي تم تسجيل انخفاض في أسعار الخضر (- 6ر5 في المائة) في أكتوبر المنصرم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

من جانبه سجل متغير أسعار المنتجات الغذائية- الصناعية ارتفاعا طفيفا بـ ( +1ر0 بالمائة).

أما أسعار المنتجات المصنعة فارتفعت بـ 1ر0 بالمائة ي بينما عرفت أسعار الخدمات استقرارا .

وحسب فئات السلع والخدمات, سجلت أسعار الملابس و الأحذية ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة بينما تميزت اسعار باقي المواد سواء بارتفاع طفيف او استقرار حسب نفس المصدر.

للتذكير, كان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المائة.

وحسب توقعات وزارة المالية فان معدل التضخم سيستقر في حدود 5ر5 بالمائة في 2018 و 4 بالمائة في 2019 و 5ر3 بالمائة في 2020 .

المصدر: واج