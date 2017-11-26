بن غبريت :نجاح أزيد من 3600 أستاذ في المرحلة الوطنية للتوظيف

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت هذا الأحد عن نجاح 3611 أستاذ من خلال الأرضية الرقمية في المرحلة الوطنية للتوظيف سيلتحقون بعملهم يوم 5 ديسمبر المقبل.

وكتبت الوزيرة على صفحتها على الفايسبوك أن الناجحين في المسابقة سيستلمون الاستدعاءات على مستوى مديريات التربية محل الإقامة ليتم بعدها إختيار المؤسسة حسب الاستحقاق واستلام التعيين على مستوى مديريات التربية للولايات المستقبلة يوم 05 ديسمبر 2017.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت في جوان 2017 مسابقة للتوظيف الخارجي لـ 10 آلاف أستاذ و4 آلاف إداري بقطاع التربية.

وقد تم التوظيف المسجلين في القائمة الاحتياطية على المستوى المحلي .كما تم فتح الارضية الرقمية للتوظيف في 6 نوفمبر الماضي من أجل التسجيل على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات www.concours.onec.dz لحساب المرحلة الوطنية.

وفي هذا الإطار منحت وزارة التربية لكل مسجل في القائمة الاحتياطية الحق في اختيار ثلاث ولايات تشهد شغورا في المادة التي يدرسون بها .