البطولة العربية /سباق ضد الساعة حسب الفرق : الجزائر تتوج بالميدالية الذهبية لدى الرجال

توج المنتخب الجزائري للدراجات أكابر (رجال), بالميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة حسب الفرق (مسافة 2ر64 كلم), هذا الأحد بمدينة شرم الشيخ المصرية, ضمن اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للدراجات على الطريق للأكابر و الأواسط و الناشئين و الإناث, التي تتواصل إلى غاية الجمعة القادم.

وتحصل الفريق الجزائري على المركز الأول بزمن قدره 1 سا 20 د 51 ثا و متوسط سرعة يقدر ب 47.64 كلم/سا, متفوقا على المنتخب الإماراتي صاحب الفضية (1 سا 22 د 22 ثا), في حين حل المنتخب المغربي ثالثا بعدما حقق 1 سا 23 د 47 ثا.

و تتواصل المنافسة غدا الاثنين بإجراء سباق الفردي ضد الساعة إناث على مسافة 25 كلم, بداية من الساعة 00ر9 بالتوقيت المحلي و سباق الفردي ضد الساعة لفئة الناشئين عبر مسافة 15 كلم, بداية من الساعة 00ر11 بالتوقيت المحلي دائما.

و استفاد فريق الناخب الوطني شريف مرابط, المتكون من عبد الرحمان منصوري, عز الدين لعقاب, إسلام منصوري و عبد الله بن يوسف من المنافسات التي شاركوا فيها هذا الموسم على غرار طواف الجزائر و طواف رواندا, البطولة العربية للدراجات الجبلية بتونس و الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر, من أجل الدخول بقوة في البطولة العربية للدراجات على الطريق بشرم الشيخ المصرية.

و يضاف هذا التتويج إلى فوز صنف الأواسط بسباق ضد الساعة (54 كلم), أمس السبت, كما تحصل المنتخب الجزائري سيدات على الميدالية الفضية في سباق ضد الساعة حسب الفرق (8ر42 كلم) صبيحة اليوم الأحد.

و تشارك الجزائر في هذه البطولة في الأصناف الأربعة (أشبال, أواسط, أكابر و إناث) ب30 عداء (24 ذكور و 6 إناث).

و تعد هذه البطولة من أكبر البطولات مشاركة في تاريخ الاتحاد العربي للدراجات, بحضور حوالي 300 عداء من مختلف الفئات, يمثلون 14 دولة عربية.

من ناحية أخرى يحضر المنافسة الحكم الجزائري عبد العزيز العوامري رفقة الإماراتي علي سيف كحكمين عامين للبطولة, بالإضافة إلى خالد شاوي (المغرب), غازي الحجيلي (السعودية) و فؤاد صالح (العراق) كحكام مساعدين.

وإلى جانب المنتخب الوطني الجزائري, تشارك في البطولة كل من منتخبات مصر (البلد المنظم) و الإمارات و تونس و المغرب و السعودية و البحرين و قطر و العراق و الأردن و فلسطين و الكويت و السودان و عمان.