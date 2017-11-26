سيدي السعيد يكشف عن لقاء ثلاثي مقبل حول العلاقة بين الجامعة والمؤسسة

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا تنظيم لقاء ثلاثي يتناول العلاقة بين الجامعة والمؤسسة قصد تعزيز ادماج حاملي الشهادات الجامعية في عالم الشغل.

وخلال لقاء حول هذا الموضوع نظمته وزارة العمل والمكتب الدولي للعمل، صرح السيد سيدي سعيد "سننظم قريبا لقاء ثلاثيا يكرس أساسا للعلاقة بين الجامعة والمؤسسة لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال".

وحسب سيدي سعيد فان هذا اللقاء يهدف إلى "مد الجسور" بين الجامعة والمؤسسة لتعزيز الادماج المهني حاملي الشهادات الجامعيةي مشيرا إلى أن "75% من طلبات الشغل التي تلقتها خلية الشغل على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين واردة من شباب جامعيين من مختلف الشعب".

وفي هذا الصدد أشار ذات المسؤول إلى أن الهدف من اللقاء المقبل يكمن في "تقريب الجامعة من المؤسسة" داعيا إلى الاستباق وتوجيه الطالب خلال مساره الجامعي نحوعالم الشغل وذلك بمشاركة كل الفاعليين المعنيين.

بدوره أوضح وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، محمد زمالي أن الجزائر استثمرت كثيرا في مختلف أجهزة دعم التشغيل لتشجيع ادماج الشباب سيما حاملي شهادات التعليم العالي.

وفي هذا السياق، اكد السيد زمالي ان تطبيق كل هذه الاجراءات كان له "تأثير مباشر"على استحداث مناصب الشغل وعلى انخفاض نسبة البطالة التي انتقلت من 5ر29 بالمائة سنة 2000 الى 3ر12 بالمائة في ابريل 2017.

وبخصوص نسبة البطالة وسط المتحصلين على شهادات التعليم العالي فقد بلغت 4ر21 بالمائة سنة 2010 وانخفضت الى 6ر17 بالمائة في ابريل 2017، حسبما اكد السيد زمالي مشيرا الى انه على الرغم من الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات التكوين والتشغيل فان "نسبة البطالة تبقى مرتفعة".

وفي هذا الشأن اعلن الوزير عن تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل على غرار المشروع الذي اطلق عليه اسم "من الجامعة الى عالم الشغل" الذي تم اطلاقه مؤخرا والهادف اساسا الى تحسين قابلية التشغيل والاندماج المهني للشباب الجامعيين.

واوضح ان هذا المشروع يرمي خاصة الى "تحسين الكفاءات في البحث عن التشغيل وقابلية التشغيل القاعدي والمقاولاتية لدى الطلبة والمتحصلين على شهادات البطالين من اجل تقديم آفاق جيدة للتشغيل بالنسبة للمتحصلين على شهادات جامعية".

واوضح من جهة اخرى، ان هناك تحقيق حول الاحتياجات فيما يخص الكفاءات لدى المؤسسات تم اطلاقه كما تم اطلاق النوادي الثلاثة الاولى للبحث عن التشغيل على مستوى ثلاث جامعات لثلاث ولايات نموذجية وهي بجاية وتلمسان وبسكرة.

واكد من جهته مدير المكتب الدولي للعمل بالجزائر، علي دياحي ان مشروع "من الجامعة الى عالم الشغل" يقترح اعمالا ملموسة مع القطاعات والخدمات العمومية للتشغيل وكذا منظمات المستخدمين من اجل الادماج المهني للمتحصلين على شهادات جامعية.