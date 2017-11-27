المولد النبوي : مختص في الحروق يحـذر من إصابات وعاهات دائمة للأطفال بسبب المفرقعات

27/11/2017 - 09:48

مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف ينتشر في  شوارع الجزائر باعة المفرقعات بمختلف أنواعها من حيث الحجم و الخطورة، كما لا تخلو من دويها الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى الإصابة بحروق و جروح بليغة.

و في هذا الصدد قال المختص في الحروق الدكتور مصطفى خليل إن الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة فرح لكن لا حظنا أنها أصبحت مناسبة حزن من جراء الحوادث التي تنجم عن المفرقعات و الألعاب النارية التي تشكل آفة في المجتمع.

 و أضاف المختص في الحروق أن الشريحة التي تصاب بالحوادث هم الأطفال ، و الحالات الناجمة خطيرة جدا ، و يقدم نصيحة بالابتعاد عنها لأن الإصابات تكون خطيرة و تصل إلى بتر أصابع الأطفال و تشكل له عقدة نفسية لا يستطيع بعدها أن يندمج في المجتمع.

 و أكد الدكتور مصطفى خليل أن المسؤولية تعود للأولياء لأن الأطفال لا يميزون الخطورة التي تنجم عن المفرقعات، لذا يحث الوالدين لعدم شرائها.

 نشير إلى أن المفرقعات و الألعاب النارية أصبحت تستخدم كذلك في الأعراس  و صوتها يشبه دوي  القنابل و الرصاص و في كثير من الأحيان ما تتسبب المفرقعات في حوادث و حرائق متفاوتة الخطورة نتيجة التهور و اللاوعي من طرف الشباب.

 المصدر: الإذاعة الجزائرية 

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