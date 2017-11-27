محـي الديـن للإذاعــة : 1 مـليــار ديــنار تكــلفـة الكيلومتر الواحد من الطريق السيــار شرق -غرب

كشف مستشار وزير النقل والأشغال العمومية محي الدين محمد ، عن مشروع لإطلاق إذاعة خاصة بالطريق السيار ، مشيرا إلى أن معــدل الكيلومتر الواحد من الطريق السيار يكلف مليار دينار بينما يتم حاليا استكمال أشغال ربطه بالموانئ و الولايات على مسافة ألف كيلومتر ، وأكد أن الطبعة الـ15 للصالون الدولي للأشغال العمومية التي تفتتح فعالياتها هذا الثلاثاء ستشهد مشاركة اكثر من 300 عارض منهم أكثر من 100 عارض أجنبي يمثلون 12 دولة وتم اختيار الصين ضيف شرف.

وأوضح محي الدين محمد لدى استضافته في برنامج "صيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الصالون الذي يستمر إلى غاية الـ2 ديسمبر سيمكن مهنيي القطاع والجمهور من الاطلاع على آخر الانجازات وجديد التقنيات في مجال النقل والأشغال العمومية وفضاء واسع لتبادل الخبرات ولعقد شراكة بين المخابر ومكاتب الدراسات والشركات، معزيا اختيار الصين كضيف شرف الطبعة الـ 15 إلى تواجد المؤسسات الصينية التي تشارك في المشاريع الكبرى بالجزائر .

كما سيتم خلال هذا الصالون –يضيف المتحدث ذاته-التوقيع على بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للاشغال العمومية مع مكتب دراسات تابع للوكالة الايطالية لتسيير الطرق السيارة ،كما سيتم عقد اتفاقية بين مجمع تابع للاشغال العمومية وجامعة العفرون لتكوين اطارات القطاع .

التحضير لإطلاق إذاعــة خاصة بالطريق السيار

هذا وكشف محي الدين محمد عن إمضاء بروتوكول تعاون بين الجزائرية للطرق السيارة و المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والاذاعة الوطنية لانجاز هوائيات في الطريق السيار شرق غرب لخلق اذاعة الطريق السيار وذلك لضمان بث كل الأخبار المتعلقة بحالة الطرقات ووضع لوحات رقمية تعطي المعلومات في حينها.

وعن مدى تأثر قطاع الاشغال العمومية بالأزمة المالية ذكر المسؤول ذاته أن مدونة القطاع كبيرة وأولويتنا الانتهاء من انجاز كل المشاريع الكبرى في مجال الطرق السيارة سواء ما تعلق ببرنامج المنافذ التي تربط الموانئ والولايات والطريق السيار شرق غرب الذي تقدر مسافته تقريبا الف كيلومتر ، إلى جانب انجاز الطرق الصحراوية لتهيئة وفك العزلة عن المناطق الحدودية والذي يفوق 17 ألف كيلومتر.

وأبرز محي الدين محمد أن تكلفة الكيلومتر الواحد تتغير على حسب التضاريس وتختلف من منطقة إلى أخرى ويقدر معدل الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بـ مليار دينار.

نفكر في انماط تمويل جديدة لمشاريعنا الكبرى

وفي معرض حديثه عن تمويل برامج القطاع أوضح مستشار وزير النقل والأشغال العمومية أن المشاريع يتم تمويلها من قبل خزينة الدولة والآن يوجد تفكير في انماط تمويل جديدة واشراك الخواص في ذلك سواء عن طريق الشراكة أو وضع ميكانيزمات جديدة للتمويل مضيفا أن هذا ملف مفتوح على مستوى الحكومة.

وأشار ضيف الأولى إلى أنه تم تأهيل عدة مقاطع من الطرقات منها مقطع الاخضرية-البويرة الذي ستنتهي أشغاله في الثلاثي الأول من 2018 .

وبخصوص الطريق السريع الذي يربط بين الطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية عنابة بالطريق السيار للهضاب العليا على مستوى تبسة على مسافة 160 كيلومتر أكد محي الدين محمد أن الدراسة بلغت مرحلة متقدمة غير أن هذا المشروع الثقيل يتطلب تسجيله في قوانين المالية المقبلة .

وعن إلزام العمال بالقيام بالأشغال ليلا لتفادي زحمة الطرقات ابرز انه يخضع لدفتر شروط وهناك بعض الورشات ليس بامكانها العمل ليلا لأنها تخضع لدرجة حرارة معينة.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف