وزير الإعلام الصحراوي يزور الإذاعة الجزائرية ويؤكد : حضور الصحراء الغربية القمة الأفريقية الأوربية إعتراف بشرعية الدولة الصحراوية

أكد وزير الإعلام للجمهورية العربية الصحراوية حمادة سلمى الداف أن الانتصارات التي حققتها القضية الصحراوية عديدة وجاءت نتيجة نضالات وتضحيات مستمرة.

وخلال زيارة مجاملة قام بها لمقر الإذاعة الجزائرية ، أوضح وزير الإعلام الصحراوي أن مشاركة الصحراء الغربية في اجتماع القمة الأفريقية الأوربية بكوت ديفوار يمثل إقرارا بشرعية الدولة الصحراوية.

وأضاف أن هذه الحضور يشكل أيضا حقيقة دولية وإقليمية لا يمكن تجاوزها و أن يتم التسليم بها من قبل الاحتلال المغربي، فالدولة الصحراوية عضو بالإتحاد الأفريقي منذ 1984، وهي حقيقة من خلال الدول العديدة التي تعترف بها.

ودعا المسؤول الصحراوي الدولة المغربية لاستغلال الفرصة والتوجه لإقرار حل سياسي مقبول يجنب المنطقة مخاطر هذا النزاع.

من جهة أخرى وتزامنا وإحياء الشعب الصحراوي هذا الاثنين بمخيمات اللاجئين الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي. أوضح رئيس لجنة الخارجية والإعلام والتشريفات بالمجلس الوطني الصحراوي السالك المهدي أن الاحتفال بالذكرى تعد محطة بارزة في كفاح الشعب الصحراوي.

وأضاف أن الشعب الصحراوي يفتخر بهذا المجلس الذي يعد من بين برلمانات دول العالم الثالث الذي يمارس، برغم ظروفه الإستثنائية، ديمقراطية التي تهدف لتمكين الشعب الصحراوي من آلياته ودولته.

المدير العام للإذاعة الجزائرية يستقبل وزير الإعلام الصحراوي

هذا وقد استقبل المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل هذا الاثنين بمقر الإذاعة الجزائرية ، وزير إعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حمادة سلمى الداف .

وسمح اللقاء الذي تناول سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والاتصال المسموع للطرفين بتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التى لها علاقة مباشرة بعالم الاتصال والصحافة .

وعبر وزير الإعلام الصحراوي الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر بشرايا حمودي بيون عبر عن اعجابه بالمادة الاعلامية التي تنتجها الإذاعة الجزائرية، متمنيا لها المزيد من التألق والنجاح .

وبعد أن طاف الوزير بمختلف أقسام الإذاعة الجزائرية "من استوديوهات وقاعات تحرير ومركز البث والإرسال و إذاعة النات وقسم الأرشيف " اغتنم الفرصة للإطلاع على ظروف العمل الاذاعي والتجهيزات الحديثة التى تتوفر عليها الاذاعة الجزائرية.