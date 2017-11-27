أزيد من 7 ألاف حالة عنف ضد المرأة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية بالجزائر

أحصت الجزائر أزيد من 7 ألاف امرأة معنفة و ذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ..هذا ما تم الإعلان عنه خلال اللقاء الوطني الذي نظمه المجلس الوطني للحقوق الإنسان.

و قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي إن "المديرية العامة للأمن الوطني أحصت 7586 حالة عنف و ذلك في الفترة الممتدة من جانفي 2017 إلى سبتمبر 2017 وهذا فضلا عن النساء اللآتي لم يقدمن شكوى".

من جهتها اعتبرت وزيرة التضامن الوطني غنية إداليا أن "هاته الأرقام لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع و أن هناك كثيرا من النساء المعنفات الآئي لا يصرحن بالعنف نظرا لاعتبارات عديدة منها اجتماعية و ثقافية".

و لهذا تضيف الوزيرة "كلنا معنيون بالإخطار و التبليغ عنها و كذا محاربتها".

و أكدت ذات المتحدثة ضرورة "توعية بعض الحالات في مقر إقامتهن بأن هناك قانونا يحميهم و لابد عليهم التوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن ذلك و كذلك التوجه إلى مراكز الاستقبال التابعة للقطاع لتفادي تحملهن هذا العنف".

المصدر:الإذاعة الجزائرية