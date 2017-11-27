الساحة العلمية والأكاديمية تفقد المؤرخ عبد الكريم بوصفصاف

فقدت الساحة العلمية والأكاديمية الجزائرية احد ركائز البحث العلمي والتاريخي للحركة الوطنية الجزائرية البروفيسور عبد الكريم بوصفصاف بعد مرض عضال بقسنطينة هذا الأحد عن عمر ناهز73سنة بعد مسيرة اكاديمية وعلمية على مدى 43 عاما توجت بعشرات المؤلفات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر وارث الشيخ عبد الحميد بن باديس.

وتنحدر أصول الراحل عبد الكريم بوصفصاف من ولاية ميلة من مواليد 19 أوت 1944 تلقى تعليمه بمسقط رأسه ثم قسنطينة كما فقد بصر عينه اليمنى في طفولته نتيجة المرض ثم عينه اليسرى خلال مراهقته بسبب شظية فرنسية خلال قصف استعماري لقريته منتصف الخمسينيات.

رغم ذلك واصل مسيرته العلمية حتى اشتعل أستاذا للتعليم العالي بجامعة قسنطينة ثم جامعة ادرار حيث كان مديرا لمخبر الدراسات الإفريقية للعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية حتى تقاعده مطلع السنة الجارية من جامعة ادرار.

واشرف على عشرات الرسائل في الليسانس والماجستير والدكتوراه وله عديد المؤلفات منها "معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين" و"جمعية العلماء المسلمين وعلاقتها بالحركات الإصلاحية" و"الإبعاد الثقافية والاجتماعية في حركتي محمد عبدو وعبد الحميد بن باديس" و"جهاد المرأة الجزائرية" و"عبد الحميد بن باديس دراسة تاريخية".

وكان الراحل دائما يدعو الباحثين والشباب إلى دراسة التاريخ والاستفادة من عبره حماية للهوية الوطنية الجزائرية.

المصدر: لحسن حرمة /اذاعة الجزائر من ادرار