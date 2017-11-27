ولاية تندوف تحتضن فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة

انطلقت هذا الاثنين بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة منافسات البطولة الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة بمشاركة 159 رياضيا يمثلون 16 منتخبا عسكريا.

وتحتضن مجريات هذه البطولة القاعة متعددة الرياضات مصطفى زيتوني بتندوف لطفي لتتواصل على مدار يومين و تشهد إجراء العديد من المنازلات في مختلف الأوزان ويشرف على تحكيمها 18 حكما فيديراليا وسط ظروف تنظيمية جد محكمة.

ومن شأن هذه البطولة الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة إعطاء دفعة قوية لرياضة المصارعة بولاية تندوف.

وقد أشرف على إعطاء إشارة انطلاق هذه التظاهرة الرياضية رئيس أركان القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف و الذي رحب بالرياضين المشاركين متمنيا للجميع التوفيق و النجاح وإحراز أفضل النتائج مؤكدا على ضرورة التحلي بالروح الرياضية العالية و التنافس القوي النزيه.

من جهته أكد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية العقيد جابو عبد الحق أن تنظيم التظاهرة بولاية تندوف يعتبر تحديا كبيرا ومفخرة للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف وبالولاية وهي بمثابة العرس للرياضة العسكرية حيث يلتقي خيرة الرياضيين العسكريين في المصارعة المشتركة.

كما أبدى المشاركون من الرياضين ارتياحهم للظروف التنظيمية و يأملون في نجاح البطولة وحصد المراتب الأولى في المنافسات.

المصدر: إذاعة الجزائر من تندوف