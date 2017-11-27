القوات البحرية تنقذ 15 مرشحا للهجرة غير الشرعية بالقرب من القالة

تمكنت حوامة تابعة لقيادة القوات البحرية، أمس الأحد على بعد 7 أميال بحرية من منطقة رأس روزا بالقالة، من رصد قارب بدون محرك تائه في عرض البحر على متنه 15 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية، حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن"حوامة البحث والإنقاذ MS-25 التابعة لقيادة القوات البحرية، تمكنت يوم 26 نوفمبر2017 من رصد قارب بدون محرك تائه في عرض البحر، على متنه خمسة عشر (15) مرشحا للهجرة غير الشرعية على بعد 7 أميال بحرية شمال شرق رأس روزا (القالة)، تم على إثرها إطلاق عملية بحث وإنقاذ بحري سمحت بإنقاذ أربعة عشر (14) شخصا من طرف الوحدة العائمة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة) وتم إجلاؤهم سالمين إلى ميناء عنابة فيما تم إجلاء صحي لمرشح (1) للهجرة غير الشرعية كان على متن القارب من طرف الحوامة نحو مهدة عنابة".

وخلص البيان إلى أن المعنيين"كانوا في البحر منذ يوم 22/11/2017".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية