اجتماعات أوبك وخارج أوبك يومي الأربعاء والخميس بفيينا

سيعقد اجتماع لجنة المتابعة الوزارية التي تضم الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة هذا الأربعاء بفيينا (النمسا) والذي يسبق الندوة الوزارية لمنظمة الدول الأعضاء في أوبك المرتقبة هذا الخميس التي ستتبع بالاجتماع الوزاري لدول أوبك والمنتجين غير الأعضاء والتي سيحضرها وزير الطاقة مصطفى قيطوني، حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان للوزارة.

ويبحث اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لأعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة نتائج أشغال لجنة الخبراء(اللجنة الفنية المشتركة)،حسبما أشار ذات المصدر.

للتذكير، فإن لجنة المتابعة الوزارية لأعضاء أوبك والدول غير الأعضاء أنشئت عقب الندوة الوزارية لدول أوبك الـ 171 المنعقدة في نوفمبر 2016 وإعلان اتفاق التعاون الموقع خلال الاجتماع الوزاري الذي ضم الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة الذي عقد في نوفمبر 2016 بفيينا.

وكلفت لجنة المتابعة الوزارية للدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء بمراقبة مدى تنفيذ الأهداف المسطرة خلال الدورة الـ 171 للندوة الوزارية للأوبك وكذا مدى الالتزام بإعلان التعاون القاضي بتحديد الإنتاج الموقع بين دول أوبك والمنتجين خارجها .

وتعمل اللجنة أيضا على تسهيل عملية تبادل التحليلات ووجهات النظر المشتركة، ما يسهم في تقييم التزام الدول الموقعة على الاتفاق.

وتضم اللجنة 3 دول أعضاء في أوبك وهي الجزائر والكويت وفنزويلا، ودولتين غير أعضاء وهي روسيا وعمان.

وقررت الدول الأعضاء في أوبك خلال الدورة غير العادية الـ 170 للاجتماع الندوة الوزارية للمنظمة في سبتمبر 2016 ، تعديل إنتاجها ليتراوح ما بين 5ر32 إلى 33 مليون برميل/اليوم وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر من أجل ضبط وإعداد تفاصيل الاتفاق.

وتم تحديد هذه التفاصيل في إطار مقترحات جزائرية تم اعتمادها خلال الدورة الـ 171 للاجتماع العادي لندوة المنعقدة في نوفمبر 2016 بفيينا.

كما عقدت اللجنة رفيعة المستوى أيضا اجتماعات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة، خلصت إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء المشاركين في اجتماع ديسمبر 2016.

المصدر : واج