المنتخب الجزائري : اللاعبون المحليون في تربص ابتداء من 17 ديسمبر بسيدي موسى

يدخل المنتخب الجزائري للاعبين المحليين لكرة القدم في تربص مغلق ابتداء من 17 ديسمبر المقبل، لمدة لم تحدد بعد، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)،حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)هذا الاثنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها"يدخل المنتخب الوطني للمحليين ابتداء من 17 ديسمبر2017 في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى"دون الكشف عن تفاصيل مدة هذا المعسكر.

وأضاف المصدر ان اللاعبين المعنيين بهذا التربص"سيتم اختيارهم في وقت لاحق من خلال جولة انتقائية" يقوم بها الطاقم الفني الوطني.

"واجتمع رابح ماجر اليوم الاثنين مع أعضاء طاقمه"لتسطير البرنامج الخاص بهذه الجولة الانتقائية.

وعقب اللقاء الودي الذي جمع الخضر بإفريقيا الوسطى (فوز 3-0) أعلن صاحب "الكعب الذهبي"عن فتح"ورشة كبيرة"لإعادة المنتخب الوطني إلى السكة الصحيحة واكتشاف "المواهب النادرة"التي تنشط في البطولة الوطنية.

واختتم بيان الفاف أن"التربص قد يختتم بلقاء ودي"وهو المعسكر الذي تغيب عنه العناصر المحترفة.

المصدر : واج