كــأس أمــــم إفــريقيا-2018 (تحضيرات):التربص الأول للمنتخب الجزائري قبل شهرين عن انطلاق المنافسة

شرع المنتخب الوطني الجزائري رجال لكرة اليد هذا الاثنين بالجزائر العاصمة في تربصه التحضيري الأول، تحسبا للطبعة ال23 لكاس أمم إفريقيا-2017 - 2018 المقررة من 17 إلى 27 يناير بالغابون، بقيادة الطاقم الفني الجديد المتكون من سفيان حيواني ومحمد صغير زين الدين.

ووجه الطاقم الفني الوطني لهذا التربص -الذي يتواصل حتى 30 نوفمبر - الدعوة لى23 لاعبا، منهم سبعة من المجمع البترولي، وستة من شباب برج بوعريريج وخمسة ينتمون لشباب براقي.

ويتواجد سبعة لاعبين من فئة اقل من 21 سنة سبق لهم المشاركة في مونديال الجزائر ( يوليو 2017) أيضا في قائمة اللاعبين المستدعين .

وتجرى تدريبات السباعي الجزائري بقاعة حسان موتشو بعين البنيان ( الجزائر العاصمة).

وقبل شهرين عن انطلاق كاس أمم إفريقيا-2018، ستكون مهمة الثنائي حيواني - محمد صغير -الساعيان إلى الظفر بمكان على منصة التتويج مؤهلة إلى مونديال-2019-، صعبة في تحضير منتخب وطني كان في"سبات عميق"منذ كاس امم افريقيا- 2016 بمصر.

وفي موعد الغابون، يلعب ممثلو الجزائر الدور الأول، رفقة كل من تونس، الكاميرون، الكونغو والبلد المنظم (المجموعة الأولى)، بينما المجموعة الثانية تضم مصر( حاملة اللقب) المغرب، الكونغو الديمقراطية، أنغولا ونيجيريا.

قائمة اللاعبين المستدعين:

عبد الله بن نعماني، خليفة غضيان، رياض شهبور، مسعود بركوس، احمد بوسعيد، عبد الرحيم برياح ( المجمع البترولي)،عبد الرؤوف جلابي، عبد الجيلالي زنادي، أيوب عبدي ، مصطفى حاج صدوق، عزيز بوحال ( شباب براقي)، زهير نعيم، وليد جربوني، رضوان ساكر( شبيبة سكيكدة)،عبد النور حموش، نورالدين هلال، مولود بوريش، لطيف موفق، عبد القادر مخلوف، محمد غريبة( شباب برج بوعريريج)، لمين ربير( نادي الابيار) آيت الله خميني حمود ( نجم عين توتة).

المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج