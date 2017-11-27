ولد علي يجدد تأكيده على دعم قطاعه لرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة

جدد وزير الشباب والرياضة ، الهادي ولد علي هذا الاثنين تأكيده على دعم قطاعه لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر،عقب النتائج الجيدة للمنتخبين الوطنيين لكرة السلة على الكراسي، سيدات ورجال في البطولة الإفريقية الاخيرة بدوربان (جنوب افريقيا) وتوجا فيها على التوالي، باللقب الإفريقي ومركز الوصافة.

وصرح ولد علي اثناء استقباله بالمطار هواري بومدين الدولي الوفد الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة قائلا ": بإحرازهم لهذه النتائج المشرفة، يأتي منتخبا ذوي الاحتياجات الخاصة ليعزز ويثمن السياسة الرياضة الوطنية التي تتبناها الدولة، إذ أن هذه الأخيرة ما فتئت تقدم الدعم لهذه الشريحة من المجتمع من خلال توفير أحسن الظروف والإمكانيات قصد التحضير الجيد وخاصة التألق في المحافل الدولية."

وحيا الوزير أيضا بهذه المناسبة، الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة"نظير العمل التي قامت به خصيصا لموعد جنوب إفريقيا الذي عرف، تتويج منتخب السيدات لكرة السلة على الكراسي بالتاج الإفريقي والحفاظ على لقبهن مع تأكيد علو كعبهن على الصعيد القاري، كما يستحق فريق الرجال ايضا نفس الإشادة حتى وان ضيع اللقب الإفريقي."

للتذكير، احتفظت سيدات المنتخب الجزائري لكرة السلة على الكراسي، باللقب الإفريقي ،بفوزهن يوم الجمعة الماضي بدوربان على نظيراتهن من جنوب افريقيا بـ53-25 ، بينما انتزع المنتخب المغربي اللقب الإفريقي من نظيره الجزائري عقب الفوز عليه بـ63-32.

وسيمثل منتخب السيدات، القارة الإفريقية في بطولة العالم المقررة بهمبورغ الالمانية من 16 الى 26 أوت المقبل- 2018 .

واختيرت قائدة الفريق،جميلة خمقاني احسن لاعبة في الدورة واختيرت ايضا ضمن احسن التشكيلة المثالية للبطولة الإفريقية، رفقة زميلتيها ، نورهان بودلال وسميحة عبد اللالي.