داربي عاصمي مثير بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة هذا الثلاثاء بملعب 5 جويلية

تتوجه أنظار الجمهور الرياضي هذا الثلاثاء إلى ملعب 5 جويلية الاولمبي الذي يحتضن العرس الكروي بين الغريمين التقليديين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة في الداربي المؤجل عن الجولة الـ6 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ابتداء من الساعة 17.45.

وتسعى مولودية الجزائر صاحبة المرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة للظفر بالنقاط الثلاث والقفز إلى المركز الثالث لاسيما وأن الفوز سيخدمها كثيرا من الناحية المعنوية ويعزز حظوظها في اللعب على ورقة الدور الجزائري هذا الموسم .

وسيفتقد العميد لخدمات 3 لاعبين أساسيين ويتعلق الامر بكل من الحارس فوزي شاوشي والمدافع المحوري ايوب عزي ولاعب الوسط هشام شريف الوزاني وذلك بداعي الاصابة الامر الذي أربك كثيرا حسابات مدرب المولودية الفرنسي برنارد كازوني .

من جهته يبحث اتحاد العاصمة عن الاستفاقة لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية تحت اشراف المدرب الجديد ميلودي حمدي لان الخسارة ستدخله حتما في دوامة حقيقية وتبعده عن صراع التنافس عن لقب الدوري وبنسبة كبيرة.

كما سيدخل ابناء السوسطارة منقوصين من خدمات صانع الالعاب امير سعيود وعبد الرحمان مزيان بسبب الاصابة مع احتمال عدم مشاركة المهاجم عكاشة حمزاوي لاصابته بالتهاب اللوزتين .

وقال ناصر بويش مناجير مولودية الجزائر في تصريح للقناة الإذاعية الاولى "إننا نحضر أنفسنا لهذا الداربي الهام في اجواء ملائمة وسنعمل على تحقيق الفوز للظفر بالنقاط الثلاث.

من جهته أبرز مناجير اتحاد العاصمة أن الفريق يمر بظروف صعبة ولذلك يجب أن نتحلى بارادة قوية للعودة إلى الواجهة وتحقيق نتائج ايجابية.

على صعيد آخر تتواصل عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة بملعب 5 جويلية حيث طرحت ادارة الملعب 60 ألف تذكرة للبيع بيع منها أزيد من 30 ألف مثلما اوضحه مدير الملعب الحاج علي محمد للقناة الاذاعية الذي أكد ان هذه العملية تجري في ظروف تنظيمية جيدة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية