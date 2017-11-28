افتتاح الطبعة الـ15 للصالون الدولي للأشغال العمومية هذا الثلاثاء بمشاركة اكثر من 300 عارض

تفتتح هذا الثلاثاء فعاليات الطبعة الـ15 للصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض حيث ستشهد مشاركة اكثر من 300 عارض منهم أكثر من 100 عارض أجنبي يمثلون 12 دولة.

وسيمكن هذا الصالون الذي يستمر إلى غاية الـ2 ديسمبر مهنيي القطاع والجمهور من الاطلاع على آخر الانجازات وجديد التقنيات في مجال النقل والأشغال العمومية وفضاء واسع لتبادل الخبرات ولعقد شراكة بين المخابر ومكاتب الدراسات والشركات مثلما أبرزه مستشار وزير النقل والأشغال العمومية محي الدين محمد للقناة الإذاعية الأولى موضحا انه تم اختيار الصين كضيف شرف الطبعة الـ 15 على اعتبار تواجد المؤسسات الصينية التي تشارك في المشاريع الكبرى بالجزائر .

هذا وكشف محي الدين محمد عن إمضاء بروتوكول تعاون بين الجزائرية للطرق السيارة و المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والاذاعة الوطنية لانجاز هوائيات في الطريق السيار شرق غرب لخلق اذاعة الطريق السيار وذلك لضمان بث كل الأخبار المتعلقة بحالة الطرقات ووضع لوحات رقمية تعطي المعلومات في حينها.