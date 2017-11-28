مدير الإعلام بالمديرية العامة للجمارك للإذاعة :تم حجز 250 ألف وحدة من المفرقعات خلال 2017

كشف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة أنه تم حجز 250 ألف وحدة من المفرقعات هذه السنة وقد سجل تراجعا لاستيراد هذه السلع المحظورة نتيجة لتشديد الرقابة من طرف الجمارك طوال السنة وليس فقط بمناسبة المولد النبوي الشريف،إلى جانب اطلاق حملة تحسيسية بخطورة المفرقعات بالتعاون مع وزارة الصحة ،كاشفا عن حجز شاحنة صغيرة مؤخرا في باخرة محملة بألعاب نارية قادمة من فرنسا.

وأضاف جمال بريكة خلال نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن إدارة الجمارك وضعت إجراءات تسهيلية لعمليتي التصدير والاستيراد حيث تقلص الوقت إلى أقل من ساعة ، كما يتم توجيه المتعاملين الاقتصاديين في استعمال الأنظمة الجمركية في مجال عملهم وفي السوق الدولية.

تراجع في الواردات إلى 38 مليار دولار وارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 28 مليار دولار

وأبرز ضيف الأولى أن المديرية العامة للجمارك رصدت في 10 أشهر الأولى من 2017 تراجعا في الواردات حيث أن القيمة الإجمالية لعملية الاستيراد قدرت بـأكثر من 38 مليار دولار مما يعادل 8ر1 % بالنسبة للنتائج المحققة في نفس الفترة من سنة2016 .

أما بخصوص التصدير خارج المحروقات فأوضح أن القيمة الإجمالية له تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أي هناك ارتفاع يقدر بـ 09ر17% ، ومن المواد التي سجل فيها الارتفاع سنة2016 تصدير التمور المقدر بـ 6ر28 مليون دولار و في سنة 2017 فهناك ارتفاع يقدر بـ 75ر37 مليون دولار بنسبة 34 %.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه من تحفيزات التصدير تقوم مصلحة الجمارك بالتنقل إلى المقر الرئيسي للشركات المصدرة وتجري الرقابة في عين المكان حيث يعاين المنتوج ويراقب ويقوم الجمركي بتشميعه وعند وصوله للجمركة يمر مباشرة .

وقال مدير الإعلام و العلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك إنه باستطاعة المسافر أن يطلع على الإجراء الجمركي عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك www.douane.gov.dz، كاشفا عن آليات أخرى ستكون قريبا في الخدمة لراحة المسافرين، مشيرا إلى تقلص الوقت في عملية الجمركة التي تتم بدقة و يقظة في المراقبة حيث القي القبض على بعض المتجاوزين.

حجز أكثر من 7 أطنان من المخدرات خلال الثلاثي الأخير من 2017

كما أوضح جمال بريكة أن الجمارك تتعاون وتنسق مع الجيش ومع الأسلاك الأمنية الأخرى في حماية وأمن الوطن، ففي الثلاثي الأخير من سنة 2017 تم التحقيق في 126 قضية حيث تم حجز أكثر من 7 أطنان من المخدرات وفي نفس الفترة من سنة2016 تم حجز 6 أطنان في 108 عملية حجز.

وأشار إلى أن حجز الأقراص المهلوسة في ارتفاع ففي الثلاثي الأخير من سنة 2017 تم حجز أكثر من 28 ألف قرص و 355 من مواد مخدرة أخرى إضافة إلى حجز 27 سيارة 3 شاحنات و دراجتين ناريتين في 38 عملية حجز.

وأكد مدير الإعلام و العلاقات العامة بالمديرية العام للجمارك أن إدارة الجمارك تمر بمرحلة انتقالية بالنسبة لوضع الأنظمة ووضع القوانين المتعلقة بقانون الجمارك الجديد الذي صدر في فيفري 2017 ولاسيما المادة رقم 17 /04 و يتوقع 50 نص تطبيقي سيعمل به الجمركيون والمتعاملون الاقتصاديون عن طريق الخرجات الميدانية.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -مباركة بن عمراوي