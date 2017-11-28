اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: الأمم المتحدة تناقش عدة قرارات خاصة بالأراضي الفلسطيني

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصورهذا الثلاثاء أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش هذا الأربعاء خلال اجتماع لها تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عدة قرارات خاصة بالأراضي الفلسطينية.

وأفاد منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن القرارات تتعلق بالقدس وتفاصيل أي عملية سياسية وكذلك الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، مضيفا أن الأمم المتحدة اعتمدت مؤخرا عشرة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني أولها يتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فيما يتحدث الثاني عن حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية وأربعة قرارات خاصة باللاجئين وحقهم في العودة وقرار آخر يتعلق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إضافة إلى قرارات تتعلق بالاستيطان والممارسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة.

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن القرارات حازت على تصويت كاسح من قبل أعضاء الجمعية العامة مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يريد توفر إرادة دولية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن وإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات.

وأردف منصور أنه حتى اللحظة لا تتوفر إرادة دولية من هذا النوع خاصة وجود دولة كبرى تمتلك حق النقض (الفيتو) هي التي تحمي إسرائيل من مثل بلورة هذه الإرادة السياسية.

وأوضح المندوب الفلسطيني أنه بعد اعتماد القرارات الجديدة في الثلاثين من الشهر الجاري فإن مجموع القرارات الخاصة بفلسطين والتي اعتمدت منذ بداية العام الجاري سيصل إلى 18 قرارا اعتمدت بأغلبية ساحقة.

وأعلن منصور أنه ستنظم فعاليات في مختلف دول العالم وفي مقرات الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف هذا الاربعاء.