مشــاركة 99 ســائــقا فـي رالــي تحــدي الصحــراء الدولــي

يشارك 99 سائقا في الطبعة الثالثة لرالي تحدي الصحراء الدولي للمركبات والدراجات النارية في الفترة من 4 الى 12 ديسمبر المقبل، في ثماني مراحل للسباق عبر مسافة 2500 كلم ، وهذا بالتعاون التقني مع المجمع الفرنسي "راد 4×4" .

وأوضح النائب الاول لرئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، آمير بن عمر في ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الطبعة الثالثة لرالي تحدي الصحراء الدولي، ستعرف مشاركة 99 سائقا منهم 40 أجانب بعدما كان من المقرر ان يشارك حوالي 120 سائق ، جراء انسحاب عدد منهم لأسباب تقنية، حيث سيجري التنافس على مسلك يمتد ل 2500 كلم."

المشاركون الأجانب يمثلون اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، المانيا ، البرتغال، بالإضافة الى البلد المنظم الجزائر، تتوزع مركباتهم على 14 دراجة نارية، 28 مركبات صالحة لكل الارضيات ، سبعة سيارات من نوع " " ssv، اربع شاحنات و 19 كواد وبيغي.

ويجرى الرالي في ثماني مراحل هي: العريشة ( تلمسان) نعامة (المرحلة 1)، تيوث - تاغيث ( المرحلة الثانية)، تاغيت - تاغيت (حلقة / المرحلة الثالثة )، تاغيت - بني عباس (المرحلة الرابعة)، تاغيت- تاغيت ( حلقة/ المرحلة الخامسة)، تاغيت - تاغيت ( حلقة/ المرحلة السادسة)، تاغيت- تيوت / النعامة ( السابعة) وتيوت - وهران ( المرحلة الثامنة).

بخصوص المساعدات التى سيقدمه الشريك الفرنسي، اشار رئيس الاتحادية شهاب بلول انها ستقتصر على الجانب التقني مثل طريقة الاحتساب الالكتروني ، فيما يتكفل الرسميون الجزائريون بالتنظيم اللوجيستي خاصة، وبوسائل الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.

واضاف بلول ان السباق سينتقل هذه المرة الى الجنوب الغربي للوطن أي بمنطقة بني عباس، تيوت وتاغيت ( بشار) التي تزخر بأكبر كثبان رملية في العالم وهذا بعدما نظمت الطبعة الاولى والثانية للرالي في وسط الصحراء والجنوب الشرقي.