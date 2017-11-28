المسيلة: هلاك 5 أشخاص و إصابة طفلة من عائلة واحدة في حادث سير بأولاد سيدي إبراهيم

هلك 5 أشخاص من بينهم 4 نساء و أصيبت طفلة بجروح خطيرة من عائلة واحدة في حادث سير وقع مساء الاثنين على الطريق الوطني رقم 8 على شطره الرابط بين عين لحجل و بوسعادة و تحديدا ببلدية أولاد سيدي إبراهيم (المسيلة) حسب ما علم من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح المكلف بالاعلام بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة فضيل بن ناصر في تصريح للاذاعة الجزائرية، بأن هذا الحادث الذي كان مسرحا له المكان المسمى "عين لحنش" ببلدية أولاد سيدي إبراهيم نجم عن اصطدام بين سيارة سياحية كانت تقل الضحايا و هم من عائلة واحدة و حافلة لنقل المسافرين تسير في الاتجاه المعاكس مما أسفر عن وفاة سائق السيارة بعين المكان فيما قامت الحماية المدنية بنقل أربع نساء و طفلة إلى مستشفى رزيق البشير ببوسعادة حيث توفيت النساء الأربع.

وقد فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات هذا الحادث.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج