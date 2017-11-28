بن غبريت : الترتيبات الخاصة ببكالوريا 2018 ستكون مطابقة للدورة السابقة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الثلاثاء أن الترتيبات المتعلقة بامتحان البكالوريا دورة جوان 2018 ستكون مطابقة لما كانت عليه في دورة 2017 .

وأوضحت الوزيرة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "في إطار التحضير لامتحان شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018 ي فإن الترتيبات المتعلقة بهذه الدورة ستكون مطابقة لتلك المتخذة في دورة 2017 لا سيما ما تعلق بمواضيع الاختبارات ".

وذكرت الوزيرة في هذا الصدد "باستفادة المترشحين من الاختيار بين موضوعين في كل مادة يختبرون فيها ي مع منحهم نصف ساعة (30 دقيقة ) تضاف إلى الوقت المقرر لكل اختبار".

للإشارة فان رزنامة امتحان البكالوريا تمتد من يوم الأحد 03 الى يوم الخميس 07 يونيو 2018.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/واج