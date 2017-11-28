تتويج جزائري بالمهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي والعلمي بتونس

توج الفيلم الوثائقي الجزائري "صقر الصحراء" لمخرجه خالد شنة بالجائزة الثانية للمهرجان المغاربي الرابع للفيلم الوثائقي والعلمي بمدنين (جنوب تونس) الذي اختتمت فعالياته أول أمس الأحد وفقا للصحافة التونسية.

وتحصل "صقر الصحراء" على "الخلال الفضي" بعد تنافسه مع ستة افلام أخرى من مختلف البلدان المغاربية بينها الوثائقي المغربي "بشرى" الحائز على الجائزة الأولى.

ويتطرق وثائقي خالد شنة -ومدته 36 دقيقة- إلى سيرة وكفاح شهيد من منطقة بسكرة يدعى مخلوف مخلوفي بن قسيم.

ويهدف المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي والعلمي بمدنين -الذي تأسس في 2014 من طرف جمعية محلية- إلى ترقية الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المغاربي من خلال التعريف بالسينمائيين الشباب من المنطقة وأعمالهم الوثائقية والعلمية الجديدة وفقا للصحافة التونسية.