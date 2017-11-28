الأستاذ الجامعي منير الحمزة يتوج بجائزة أفضل كاتب عن فئة الشباب في الوطن العربي

عادت جائزة أفضل كتاب عن فئة الشباب في الوطن العربي في اختصاص علوم المكتبات والمعلومات للسنة الجارية 2017 للأستاذ الجامعي منير الحمزة من مدينة الشريعة بولاية تبسة حسب ما أفاد به هذا الجامعي

اليوم الثلاثاء عبر الهاتف من القاهرة (مصر).

وقد نال الدكتور الحمزة هذه الجائزة عن كتابه بعنوان "صناعة المعلومات الإلكترونية في المؤسسات الوثائقية: الأسس النظرية والممارسات العلمية" الصادر عن دار سوهام للنشر والتوزيع ( 2017) حسب ما ذكره هذا الجامعي.

وتعد هذه المناسبة التي ينظمها سنويا الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات فرصة للتنافس بين الباحثين في مختلف مجالات المعرفة من أجل إثراء الساحة العربية بالأبحاث العلمية وتتويجها وفقا لما ذكره المتوج بالجائزة.

وقد استلم أمس الدكتور منير الحمزة جائزته من يد وزير الثقافة المصري حلمي النمنم بحضور رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات خالد الحلبي و ذلك خلال حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور منير الحمزة يعمل حاليا أستاذ محاضر "أ" بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة العربي التبسي و سبق له أن شارك في ملتقيات علمية وأيام دراسية وطنية و عربية وعالمية. وهو أيضا عضو دائم في الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات منذ سنة 2008 و كذا في المخبر الوطني للدراسات والبحوث حول المعلومات والتوثيق العلمي والتكنولوجي.