الرابطة المحترفة الأولى(الجولة 6): اتحاد الجزائر يفوز على مولودية الجزائر (2-0) ويرتقي إلى المركز التاسع

فاز فريق إتحاد الجزائر أمام جاره مولودية الجزائر بنتيجة (2-0) الشوط الأول (0-0) مساء اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وسجل أهداف اللقاء كل من مختار بن موسى (56 ضربة جزاء) وأسامة درفلو (85) للإتحاد.

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي الإتحاد الى المرتبة التاسعة ب15 نقطة رفقة شبيبة القبائل ، أما المولودية فتحتل الصف الرابع بـ18 نقطة.

ويبقى إتحاد الجزائر منقوصا من لقاءين أمام كل من اتحاد بسكرة في 5 ديسمبر ببولوغين لحساب الجولة السابعة وأمام وفاق سطيف يوم 12 ديسمبر بملعب 8 ماي 45 لحساب الجولة الثامنة.

وفيما يلي النتائج والترتيب :

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 27 12

2. شبيبة الساورة 23 12

3. وفاق سطيف 20 11

4. مولودية الجزائر 18 12

5 . نادي بارادو 17 12

--. مولودية وهران 17 12

--. شباب بلوزداد 17 12

8 . اتحاد بلعباس 16 12

9. اتحاد الجزائر 15 10

--. شبيبة القبائل 15 12

11. نصر حسين داي 14 12

12. أولمبي المدية 13 12

13. دفاع تاجنانت 11 12

14. اتحاد بسكرة 10 11

15. اتحاد الحراش 9 12

16. اتحاد البليدة 4 12.