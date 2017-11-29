وفاة الفنانة المصرية شادية بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الفنانة شادية أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك نقلا عن مصادر وثيقة الصلة من أسرة الفنانة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفنانة المصرية الكبيرة، كانت قد أصيبت بجلطة في الدماغ نقلت على إثرها لتلقي العلاج.

وولدت الفنانة الراحلة في الـ8 فيفري عام 1931، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة أحمد شاكر، قدمت خلال مسيرتها الفنية التي قاربت 40 عاما، حوالى 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلا عن قاعدتها العريضة بين الجمهور العربي.