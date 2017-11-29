أويحيى يشارك هذا الاربعاء بأبيدجان في اشغال القمة الـ5 الافريقية الاوروبية بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية

يشارك هذا الاربعاء الوزير الأول احمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الـ5 بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي بالعاصمة الايفوارية بأبيدجان.

وستتمحور هذه القمة التي يشارك فيها 83 رئيس دولة وحكومة يمثلون 22 بلدا افريقيا و28 بلدا اوروبيا حول التحديات المشتركة التي تواجهها القارتين على غرار السلم و الامن و حول المصالح المشتركة سيما البحث عن تنمية مستدامة و شاملة و موفرة لمناصب الشغل للشباب.

كما ستسمح هذه القمة الثالثة من نوعها التي تجري بالقارة الافريقية للمشاركين بمناقشة "التقدم المحقق" في اطار تجسيد مخطط عمل 2014-2017 الذي تمت المصادقة عليه خلال القمة السابقة التي جرت في 2014 ببروكسل.

مساهل :الجزائر ستعرض مذكرة الرئيس بوتفليقة حول الاستراتيجية الافريقية لمكافحة الإرهاب

هذا وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد اكد أن اجتماع وزراء الشؤون الخارجية التحضيري للقمة الذي جرى أمس الثلاثاء قد بحث آفاق تعزيز الشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي في ظل طموحهما المشترك لإضفاء بعد ورؤية استراتيجية .

وأكد مساهل بالمناسبة أن الجزائر ستقدم مذكرة رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف .

كما أبرز وزير الشؤون الخارجية "العلاقة المؤكدة أكثر فأكثر بين الإرهاب و الجريمة المنظمة و ضرورة مقاربة شاملة تتكفل بهذا الجانب كما سنبغي" مشددا على أهمية تنسيق وتعاون أكبر بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في هذا المجال للتصدي للإرهاب و التطرف العنيف و الجريمة المنظمة بشكل فعلي".

من جهة أخرى دعا مساهل إلى تسوية النزاعات في إفريقيا من خلال حلول سياسية نابعة من الأطراف المعنية قصد وضع حد للتحديات الأمنية التي تواجهها البلدان الإفريقية.

وزير الإعلام الصحراوي:مشاركتنا في القمة الاروربية الافريقية... انتصار آخر لقضيتنا

هذا وتشارك الجمهورية العربية الصحراوية في اشغال القمة ممثلة بالرئيس الصحراوي ابراهيم غالي.

وفي هذا الجانب اعتبر وزير الاعلام الصحراوي حمادة سلمى الداف أن مشاركة بلاده في هذه القمة تعد انتصارا آخرا لقضيتهم وتضع المحتل المغربي أمام حقيقة مفادها ضرورة احقاق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

المصدر:الإذاعة الجزائرية