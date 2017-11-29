مدير اذاعة صوت فلسطين:يوم مفتوح في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لحشد الدعم للقضية العادلة

يحيي هذا الأربعاء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، وسط دعوات فلسطينية إلى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لتمكينه من الخلاص من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي،وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه بكل حرية.

ففي التاسع و العشرين من عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي أصبح يعرف لاحقا باسم قرار التقسيمي الذي نص على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية فلسطينية "،مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص.

ويشكل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمأساة الشعب الفلسطيني اللاهث وراء حقه في الحرية وهو ما سعت إليه إذاعة صوت فلسطين التي نظمت يوما مفتوحا بالمناسبة بالتنسيق مع إتحاد الاذاعات العربية.

ففي تدخل له على أمواج القناة الاذاعية الاولى أكد مدير اذاعة صوت فلسطين بسام دغلس أن برنامج اليوم المفتوح يتضمن بث عدد من البرامج الخاصة بإشراك مسؤولين وفنانيين ومحللين من مختلف دول العالم والهدف هو اسماع صوت فلسطين وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وشدد المتدخل على أهمية دورالاعلام العربي في نصرة القضية الفلسطينية مشيرا إلى إنتهاج اذاعة صوت فلسطين اسلوبا جديدا من العمل للوصول إلى العالم من خلال إنجاز برامج خاصة على غرار برنامج أنجز مع الاشقاء التونسيين تحت عنوان "فلسطين سحر الشرق" باللغة الفرنسية وهذا بهدف توصيل حقيقة الوضع في فلسطين باللغة الفرنسية للعالم.

من جهة أخرى اعتبر مستشارالسفير الفلسطيني هيثم عميري أن فلسطين ورغم المأساة التي يعيشها الشعب لا تزال صامدة فهي حاضرة في الامم المتحدة و في المنظمات الدولية معتبرا الاعلام العربي ذراع المقاومة و الصمود و النضال ومحامي القضية العادلة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية