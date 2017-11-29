ولد قدور: سوناطراك لم تغادر ليبيا ونسعى لتطوير علاقاتنا مع أورهود

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المزمن ولد قدور أن الشركة لم تغادر دولة ليبيا حيث مازالت تقوم هناك نشاطات.

وأوضح ولد قدور في أعقاب زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى حاسي مسعود، اليوم الثلاثاء، أن "شركة سوناطراك لم تغادر ليبيا رغم الأزمة الأمنية التي يعرفها هذا البلد الشقيق "، مضيفا "لدينا آلة حفر هناك و نحن نطمح للحفاظ على تواجدنا في ليبيا'.

وأشار إلى أن مجمع سوناطراك الذي يضم أزيد من مائة فرع ينشطون حاليا عبر الوطن وعلى مستوى مختلف بلدان العالم من ضمنها ليبيا، يسعى إلى تطوير علاقاته كما هو الحال مع "منظمة أورهود" التي تعتبر بمثابة نموذج لتعاون ناجح ، مشيرا إلى أن هذا المشروع "يبرز بصفة واضحة نوع العلاقة التي يتعين أن تربطنا مع الشريك"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن العلاقة مع الشركاء تشكل بالنسبة إلينا مسألة في غاية الأهمية ".

وأضاف : "لكل طرف في علاقة الشراكة مهارات حيث لو نتمكن من تحقيق التزاوج بينها نستطيع أن نحقق التقدم ولذلك نحن بصدد مراجعة قانون المحروقات الذي سيمكننا من استقطاب المستثمرين''.

"نعمل حاليا لإعداد إستراتيجية من شأنها أن تعطينا من الآن وإلى غاية مطلع السنة المقبلة رؤية شاملة سيما حول توقعات الشركة'' مثلما أشار الرئيس المدير العام لسوناطراك.

ويعود إنشاء حقل أورهود الواقع بحوض بركين (320 كلم جنوب-شرق حاسي مسعود) إلى 1 يوليو 1997 من طرف سوناطرك بالتعاون مع شركاء أجانب (أناداركو و سيبسا و برتامينا) حيث بلغ إنتاجه منذ 2002 إلى الآن 1 مليار برميل من النفطي وهو يتربع على مساحة قوامها 54ر254 كلم مربع.