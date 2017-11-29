الكرة الطائرة / بطولة القسم الممتاز (رجال): بداية متعثرة لأندية بجاية

انطلق الثلاثاء البطولة الوطنية للقسم الممتاز في الكرة الطائرة (رجال) في جولتها الاولى التي لم تعرف الكثير من المفاجآت ، باستثناءانهزام فريقي مدينة بجاية ناصرية ومشعل بجاية أمام وفاق تاجنانت وجمعية الشلف بميدانيهما، فيما احترمت باقي المباريات المنطق، فيما انهزم الفريق البجاوي الثالث اولمبي لقصر خارج الديار على ارض وفاق تاجنانت.

النتائج و الترتيب للجولة الأولى للبطولة الوطنية للقسم الممتاز في الكرة الطائرة (رجال) الثلاثاء:

المجموعة الأولى:

نادي برج بوعريريج - نادي سطيف 3-1

اولمبي الميلية - سريع المسيلة 3-1

وفاق تاجنانت - أولمبي القصر 3-0

ناصرية بجاية - جمعية الشلف 0-3

الترتيب نقاط لعب

1 . وفاق تاجنانت 3 1

--. نادي برج بوعريريج 3 1

--. اولمبي الميلية 3 1

--. جمعية الشلف 3 1

5 .أولمبي القصر 0 1

--. نادي سطيف 0 1

--. سريع المسيلة 0 1

--. ناصرية بجاية 0 1

المجموعة الثانية:

المجمع البترولي - نادي زرواق 3-0

نجم سطيف - مولودية الاغواط 3-0

مشعل بجاية - جمعية ولد عدوان 0- 3

وداد تلمسان - وفاق عين ازال 3-0

الترتيب نقاط لعب

1 . المجمع البترولي 3 1

--. نجم سطيف 3 1

--. جمعية ولد عدوان 3 1

--. وداد تلمسان 3 1

5 .نادي زرواق 0 1

--. مولودية الاغواط 0 1

--. مشعل بجاية 0 1

--. وفاق عين ازال 0 1 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية