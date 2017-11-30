الأطباء يحذرون من استخدام المفرقعات والألعاب النارية في المولد النبوي الشريف

30/11/2017 - 09:52

ارتبط الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بإقدام الأولياء على اقتناء المفرقعات والألعاب النارية نزولا عند رغبة أبنائهم وظنا منهم بأنها ستسعدهم وتدخل البهجة على  قلوبهم إلا أن الأمور لا تسير دائما في الاتجاه الذي يتصوره الأولياء ذلك  أن هذه المفرقعات قد تشكل خطورة كبيرة على صحة أولادهم .

فبسبب الاستخدام العشوائي للمفرقعات قد يصاب الاطفال بحروق بليغة  وتشوهات تصل إلى حد بتر الأصابع وفي تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الأولى يحذر الدكتور حاج معطي خليل من الاستخدام العشوائي للمفرقعات والمواد القابلة للاشتعال وحتى الشموع داخل البيوت من قبل شريحة الأطفال دون الـ15 سنة وهم الاكثر عرضة للاصابة بهذه الحوادث ، ووصف المتدخل المفرقعات التي تباع في الاسواق بالقنابل التي تصيب الوجه بحروق وتتسبب كل عام في عاهات مستديمة من شدة قوتها.

المصدر : الاذاعة الجزائرية

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