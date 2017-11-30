أسعار الكراء ستتراجع في السنوات المقبلة بفضل القروض التي ستمنح للمواطنين لشراء مساكن

أكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري عن تراجع أسعار الكراء في السنوات المقبلة بفضل القروض التي ستمنح للمواطنين بغرض شراء مساكن.

جاء هذا التصريح على هامش الصالون الدولي للعقار في طبعته الأولى والمتواصل بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة مكاتب دراسات ووكالات عقارية وممثلين عن بنوك وطنية.

هذا وبعد فترة من الركود جاءت فرصة انتعاش سوق العقار في الجزائر بفضل مشاريع ومنح قروض للمواطنين من أجل الحصول على مسكن، فإن أسعار الإيجار ستعرف تقهقرا خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري إذا تمت القروض من طرف وكالات كناب- بنك فإنه على مدى سنتين أو ثلاث ، فإن الإيجار سيشهد انخفاضا نتيجة تمويل الشباب ذوو الراتب المتوسط بالقروض السكنية ، مؤكدة أنهم سيستفيدون من شراء مسكن خاص بهم وعندها فإن عملية كراء السكنات ستعرف انخفاضا.

المصدر:الإذاعة الجزائرية