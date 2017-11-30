الجزائريون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف هذه الليلة

تحتفل الجزائر ليلة اليوم، على غرار باقي الدول المسلمة، بذكرى المولد النبوي. هذه المناسبة تعد فرصة للالتقاء بين العائلات والاحتفال معا بهذه الذكرى الدينية.

وتحمل ذكرى المولد النبوي بالنسبة إلى الجزائريين، طابعا خاصا، يميزها إعداد أشهى الأطباق التقليدية وإشعال الشموع وتكريس مختلف العادات والتقاليد.

وعلى المستوى الرسمي، انتقل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إلى وهران للاشراف على الاحتفالات الرسمية. وأكد محمد عيسى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نستمد مصدره من المرجعية الدينية الجزائرية.