أويحي: الجزائر منحت أكثر من 100 مليون دولار لدول الساحل لمكافحة الإرهاب

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الخامسة للإتحاد الإفريقي-الإتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأبيدجان أن الجزائر منحت مساعدات مالية تفوق 100 مليون دولار لعدة دول إفريقية في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضح الوزير الأول في تصريح خاص للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر منحت ما يفوق 100 مليون دولار مساعدات على مدى 8 سنوات لكل من التشاد والنيجر ومالي وموريطانيا تتمثل في بناء قواعد عسكرية وتكوين القوات الخاصة لتلك الدول بالإضافة إلى منح العتاد العسكري المتطور.

وقال أويحي إن الجزائر ساهمت بتجربتها الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان العملياتية المشتركة لدول الساحل ( الجزائر ومالي والنيجر والتشاد)، المعنية بظاهرة الإرهاب، وذلك منذ أكثر من 10 سنوات.

ومقارنة بما قدمه الاتحاد الأوروبي، المتكون من 28 دولة عضو، إلى المجموعة الخمسة الإفريقية، من مساعدات التي لم تتجاوز 50 مليون دولا، فإن الجزائر بذلت مجهودات مضاعفة في ميدان مساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب دون أي تشهير لما تقوم به، غير أن ذلك لم يفهم من قبل البعض، حسب الوزير الأول.

وقال أحمد أويحي إن على المستوى السياسي، بذلت الجزائر مجهودات ضخمة في مجال المساهمة في التفكير في ميدان مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تم اختياره من قبل نظرائه الأفارقة للتكفل بموضوع مكافحة الإرهاب في القارة السمراء. وأوضح في هذا الصدد، أن الجزائر منحت تجربتها الكبيرة في هذا الميدان للدول الإفريقية وباقي دول العالم سواء عسكريا أو في مكافحة التطرف واستئصال الإرهاب.

وأكد أويحي أن الجزائر لها تجربة كبيرة في ميدان مكافحة الإرهاب.

المصدر: الإذاعة الجزائرية