قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي: البيان الختامي يشدد على الاستثمار من اجل تحول الاقتصاد الإفريقي

التزم القادة الآفارقة و الأوروبيون اليوم الخميس بأبيدجان (كوت ديفوار) بتعبئة مزيد من الموارد المالية المولدة لاستثمارات اقتصادية تسمح بتحول الاقتصادي الإفريقي.

ففي البيان الختامي الذي توج أشغال القمة ال5 للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، المنعقدة يومي الأربعاء و الخميس بالعاصمة الإفوارية، التزم قادة القارتين أساسا بتكثيف جهودهم المشتركة قصد ترقية التحول الاقتصادي و التنمية المستدامة في إفريقيا.

و جاء في البيان أن الأمر يتعلق بتعبئة الموارد المالية و التقنية الضرورية لدعم المشاريع ذات الأولية المشتركة باستعمال وسائل وآليات متكاملة في سياق العلاقة الوحيدة بين إفريقيا و الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية و الاستثمارات.

و تطرق البيان الختامي إلى خلق الشروط الملائمة للأعمال و الاستثمارات و ترقية الاستثمارات الخاصة في إفريقيا لاسيما من خلال المخطط الأوروبي للاستثمارات الخارجية و ترقية التجارة ما بين البلدان الإفريقية، إضافة إلى تشجيع اندماج أكبر للاقتصاديات الإفريقية و دعم إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقي.

و تخص الاستثمارات المقررة في إفريقيا قطاعات الفلاحة و الصناعة الزراعية والصناعة و الطاقات المتجددة و الرقمية.

كما أشار البيان الختامي لقمة أبيدجان إلى التزام الطرفين بتعزيز جهودهما لخلق نمو شامل و دائم و مناصب شغل أكبر و أفضل خاصة للشباب و النساء من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة.

كما سيعمل القادة الأوروبيون و الافريقيون معا على دعم التكوين التقني والمهني في مجال النشاطات المقاولاتية الدائمة في الفلاحة و الصناعات الغذائية و كذا تحسين المعارف الملاحية لتطوير الاقتصاد البحري في إفريقيا.

تميزت القمة ال5 للاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوربي التي انعقدت تحت شعار "الاستثمار في فئة الشباب من أجل تنمية مستدامة" بحضور 83 رئيس دولة و حكومة يمثلون 55 دولة إفريقية و 28 دولة أوروبية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي و مفوضية الاتحاد الأوروبي و منظمات دولية و إقليمية.

و ترأس الوفد الجزائري خلال هذه القمة الوزير الأول، أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.