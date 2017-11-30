الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : المدير الفني الوطني رابح سعدان يكشف عن إستراتيجية إعادة بعث كرة القدم الوطنية

كشف المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، رابح سعدان، اليوم الخميس بالجزائر، عن إستراتيجية إعادة بعث كرة القدم الوطنية التي سطرتها مجموعته و التي تتضمن ورشاتها الأساسية بناء أربعة مراكز فنية فيدرالية و تسعة مراكز أخرى جهوية.

و أوضح سعدان خلال ندوة صحفية قائلا: لم يعد المركز الفني الوطني لسيدي موسى كافيا للمنتخبات الوطنية. وستساعدنا هذه المراكز الفيدرالية كثيرا، ويجب الاعتراف بأنها لن تكون جاهزة بين عشية وضحاها، بل تتطلب فترة من 4 إلى 8 سنوات لإنجازها".

وبرمج المدير الفني الوطني زيارات لعدد من الولايات الأسبوع المقبل من أجل تنفيذ مشروعه حيث قال:" سنتنقل ابتداء من يوم الأحد المقبل إلى معسكر، حيث سنلتقي بمديرية الشباب والرياضة المحلية لتوقيع محتمل على اتفاقية. وتبقى ولايات أخرى مدرجة في برنامجنا على غرار عنابة و سطيف. سنتحادث مع مسؤولي الرابطات و المدراء الجهويين حول تمويل هذا المشروع".

وتطرق الناخب الوطني السابق الذي كان مصحوبا خلال ندوته الصحفية بمدير التكوين، عامر شفيق، و مدير الفرق الوطنية، بوعلام شارف، و مدير التطوير والنخبة، بن عودة عبد الكريم، و رئيس قسم الكرة النسوية عز الدين شيح عن إعادة بعث تكوين الأصناف الشبّانية حيث قال:" ستدوم بطولة الأصناف الشبّانية شهرين فقط، وسنعمل على برمجتها لمدة عشرة أشهر من أجل بعث عملية التكوين مجددا.

ينبغي وضع برنامج عمل خصوصي من أجل بلوغ أهدافنا" متأسفا في سياق حديثه عن "إهمال اغلبية الأندية العمل مع الفئات الصغيرة، والتركيز فقط على صنف الأكابر".

ويضيف سعدان ما يلي:"لقد كانت لنا عدة جلسات عمل من أجل التوصل إلى تحقيق عدة أهداف من بينها، اعداد مخطط عمل لمختلف الأقسام بالإضافة إلى هيكلة المديرية الفنية الوطنية و الأمانة، و ضبط التركيبة البشرية لمختلف مصالحها، والتي باشرت عملها بالمركز الفني بسيدي موسى تحت إشراف مدير الفرق الوطنية، بوعلام شارف"'.

للتذكير، تم تنصيب رابح سعدان على رأس المديرية الفنية الوطنية يوم 15 أكتوبر الماضي خلفا للمدير السابق فضيل تيكانوين الذي استقال من منصبه في شهر سبتمبر.