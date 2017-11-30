مصر: ضبط مخزن للأسلحة والذخائر الثقيلة في وسط سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الخميس, عن ضبط مخزن للأسلحة والذخائر الثقيلة وكذا أوكار للمسلحين في وسط سيناء, بشمال شرق القاهرة.

ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي, قوله, أن "قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط مخزن تابع للعناصر المسلحة بوسط سيناء به مقذوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة شديدة الانفجار المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وقذائف هاون".

وأضاف أن "القوات تمكنت أيضا من اكتشاف وتدمير ثلاثة أوكار ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر المسلحة بوسط سيناء".

وأكد المتحدث العسكري المصري, "مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر المسلحة والإجرامية بوسط سيناء".

وتعد محافظة شمال سيناء معقل الجماعات الإرهابية في مصر, لاسيما تنظيم "ولاية سيناء" الذراع المصرية للتنظيم الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش).