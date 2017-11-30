الحكومة الفلسطينية تحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب والأراضي الفلسطينية

حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب والأراضي الفلسطينية.ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، قوله أن "جريمة إطلاق النار من قبل المستوطنين على المواطن (محمود أحمد زعل عودة) وإراقة دمه وهو يعمل في أرضه تضاف إلى سجل الجرائم الرهيبة التي يرتكبها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "هذه الجريمة السوداء تترافق مع غارات طيران الاحتلال وقصف مدفعيته على قطاع غزة في خطوة تصعيدية خطيرة".وحمّل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن كافة الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال وقصف الطيران الحربي بشكل دائم ومستمر تنفيذا لمخططات التهجير والاستيلاء على الأرض والممتلكات".

وجدد المحمود مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل من أجل وقف إجراءات الاحتلال والعمل بشكل سريع على انهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وكان مواطن فلسطيني يدعى محمود عودة، في الأربعينات من عمره، قتل في وقت سابق اليوم، برصاص مستوطن في قرية (قصرة) في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية

المحتلة.