انطلاق فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للسينما الـ 8 هذا المساء

01/12/2017 - 10:13

تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للسينما في طبعته الثامنة التي تستمر إلى غاية 8 ديسمبر الجاري. يكون الافتتاح الرسمي اليوم بقاعة المقار بالجزائر العاصمة، على الساعة السابعة مساء حيث سيعرض فيلم وثائقي تحت عنوان " تفاؤل الإرادة " لجون زيغل من سويسرا.

ويقترح المهرجان  الدولي  للسينما بالجزائر 18 فيلما  بين  روائي و وثائقي للمنافسة من ضمنها ثلاثة أفلام جزائرية حسب ما ذكرته اليوم الثلاثاء محافظة المهرجان، زهية ياحي، من بينها  9 أفلام روائية من مجموع  ال 18  فيلما المتنافسة  تمثل 12 بلدا من إفريقيا و أوروبا  و آسيا و أمريكا  تم اختيارها للمشاركة في هذه الطبعة الثامنة للمهرجان المخصص  للفيلم الملتزم.

و من بين الافلام الجزائرية المقترحة في برنامج الطبعة الجديدة  الفيلم  الروائي "في انتظار السنونو"للمخرج كريم موساوي الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان وهران الدولي  للفيلم العربي (2017) و الفيلم الروائي "لم نكن إبطالا" لنصر الدين قنيفي والوثائقي "شعرك المنسدل" و هو إنتاج مشترك جزائري فرنسي من إخراج فاطمة سيساني .يقدم هذا الوثائقي بورتريهات ثلاث نساء شاركن في حرب  التحرير الوطني .

و من بين الأفلام  الأخرى المقترحة في برنامج  الطبعة الفيلم البلجيكي  "Molenbeek,génération radicale" و الفيلم الفرنسي "سماء حمراء"(Ciel rouge) والوثائقي  "United Kingdom" للممثلة و المخرجة البريطانية أما ستان الذي يقدم في عرض أولي .

بإمكان الجمهور أيضا مشاهدة الوثائقي   "œil Vivre avec son"  الذي يقدم  بورتري عن مارك قارانجر مصور حرب فرنسي كان مجندا في الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير لكنه  ثار على مسؤوليه و رفض نساء جزائريات يرتدين الحايك  .

 وبرمج منظمو هذه الطبعة توازيا مع العروض ستة أفلام قصيرة في فئة جديدة  كانت في الماضي خاصة بالأفلام الطويلة بهدف منح فرصة المشاهدة لهذه الأعمال الأولى لمخرجين شباب. 

        

                                            

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