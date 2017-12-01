انطلاق فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للسينما الـ 8 هذا المساء

تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للسينما في طبعته الثامنة التي تستمر إلى غاية 8 ديسمبر الجاري. يكون الافتتاح الرسمي اليوم بقاعة المقار بالجزائر العاصمة، على الساعة السابعة مساء حيث سيعرض فيلم وثائقي تحت عنوان " تفاؤل الإرادة " لجون زيغل من سويسرا.

ويقترح المهرجان الدولي للسينما بالجزائر 18 فيلما بين روائي و وثائقي للمنافسة من ضمنها ثلاثة أفلام جزائرية حسب ما ذكرته اليوم الثلاثاء محافظة المهرجان، زهية ياحي، من بينها 9 أفلام روائية من مجموع ال 18 فيلما المتنافسة تمثل 12 بلدا من إفريقيا و أوروبا و آسيا و أمريكا تم اختيارها للمشاركة في هذه الطبعة الثامنة للمهرجان المخصص للفيلم الملتزم.

و من بين الافلام الجزائرية المقترحة في برنامج الطبعة الجديدة الفيلم الروائي "في انتظار السنونو"للمخرج كريم موساوي الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي (2017) و الفيلم الروائي "لم نكن إبطالا" لنصر الدين قنيفي والوثائقي "شعرك المنسدل" و هو إنتاج مشترك جزائري فرنسي من إخراج فاطمة سيساني .يقدم هذا الوثائقي بورتريهات ثلاث نساء شاركن في حرب التحرير الوطني .

و من بين الأفلام الأخرى المقترحة في برنامج الطبعة الفيلم البلجيكي "Molenbeek,génération radicale" و الفيلم الفرنسي "سماء حمراء"(Ciel rouge) والوثائقي "United Kingdom" للممثلة و المخرجة البريطانية أما ستان الذي يقدم في عرض أولي .

بإمكان الجمهور أيضا مشاهدة الوثائقي "œil Vivre avec son" الذي يقدم بورتري عن مارك قارانجر مصور حرب فرنسي كان مجندا في الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير لكنه ثار على مسؤوليه و رفض نساء جزائريات يرتدين الحايك .

وبرمج منظمو هذه الطبعة توازيا مع العروض ستة أفلام قصيرة في فئة جديدة كانت في الماضي خاصة بالأفلام الطويلة بهدف منح فرصة المشاهدة لهذه الأعمال الأولى لمخرجين شباب.