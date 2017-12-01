الإذاعة الجزائرية تطلق حملة اليد في اليد لمكافحة داء السيدا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدا الموافق للفاتح ديسمبر من كل عام نظمت الاذاعة الجزائرية اليوم الجمعة الطبعة الثامنة لتظاهرة اليد في اليد وذلك من خلال إعداد وبث برامج وروبورتجات وحوارات تحسيسية وتوعوية حول هذا المرض والسبل الكفيلة لمحاربته والحد من انتشاره.

ويكون الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة يوم الأحد المقبل 3ديسمبر بفندق السوفيتال تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمشاركة خبراء وممثلي الأمم المتحدة ومختصين و المجتمع المدني.

وسعيا منها لمواجهة هذا الداء والقضاء عليه دخلت الجزائر اليوم مرحلة المخطط الاستراتيجي الرابع 2016 2020 الذي يهدف إلى الوصول لأقل من 500 إصابة سنويا ، علما أن الجزائر تحصي خلال هذه السنة 2017 نحو 723 حلة إصابة بالسيدا وهي بهذا تكون قد اقتربت من المعدل السنوي المسجل منذ حوالى خمس سنوات وهو 800 إلى 900 حالة سنويا.

ويمكن القول أن الجزائر استطاعت الوصول إلى استقرار في عدد الإصابات الجديدة كما أن المخطط الاستراتيجي الرابع الذي سطرته الجزائر يهدف الوصول إلى اقل من 500 إصابة سنويا.

وتعتبر الجزائر الدولة الوحيدة في إفريقيا التي أدرجت العلاج المجاني للمصابين بهذا الداء منذ سنة 1998 حيث تم التكفل ب10 ألاف و200 مصاب حتى اليوم من خلال تخصيص غلاف مالي سنوي يصل إلى 16 مليون دولار.

المصدر: الإذاعة الجزائرية