أمطار و ثلوج مرتقبة على الولايات الساحلية لوسط و شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الجمعة

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستمس الولايات الساحلية لوسط و شرق البلاد ابتداء من مساء اليوم الجمعة.

و أوضح ذات المصدر أن الأمطار ستساقط على ولايات تيزي وزو و بجاية و جيجل و سكيكدة بنسبة ستبلغ أو تتجاوز 30 مم خلال مدة صلاحية النشرية (من الجمعة على الساعة 21 إلى يوم غدا السبت على الساعة 21).

و ستتهاطل أيضا الثلوج ابتداء من مساء اليوم على مرتفعات التي يتجاوز علوها ال 1000 متر و 1100 متر بوسط البلاد و التي يبلغ علوها من 800 إلى 900 متر بمرتفعات شرق البلاد.

و اشار البيان أن الولايات المعنية هي: مدية و البليدة و بومرداس و بويرة و سطيف و برج بوعريرج و تيزي وزو و بجاية و جيجل و سكيكدة.

وحسب نفس المصدر سيبلغ سمك الثلوج أو يتجاوز محليا 15 سم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة على الساعة 21 إلى غاية يوم غد السبت على الساعة ال9 صباحا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية