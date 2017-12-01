كأس العالم 2018 : نتائج سحب القرعة

01/12/2017 - 18:21
رياضة, كرة القدم
نتائج عملية سحب القرعة لكاس العالم 2018 (14 جوان - 15 جويلية) التي جرت اليوم الجمعة بالكرملين بموسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الفيفا انفنتينو.
المجموع الأولى : روسيا - العربية السعودية- مصر- الارغواي
المجموعة الثانية : البرتغال- اسبانيا- ايران- المغرب
المجموعة الثالثة: فرنسا- استراليا- البيرو - الدنمارك
المجموعة الرابعة: الارجنتين- ايسلندا- كرواتيا - نيجيريا
المجموعة الخامسة: البرازيل- سويسرا- كوستريكا - صربيا
المجموعة السادسة: المانيا - المكسيك - السويد- كوريا الجنوبية
المجموعة السابعة: بلجيكا انجلترا- تونس- بنما
المجموعة الثامنة : بولونيا - كولومبيا- السينغال -اليابان.