كأس العالم 2018 : نتائج سحب القرعة

01/12/2017 - 18:21

نتائج عملية سحب القرعة  لكاس العالم 2018 (14  جوان - 15 جويلية) التي جرت اليوم الجمعة بالكرملين بموسكو،  بحضور الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين و رئيس الفيفا انفنتينو. 

 المجموع الأولى  : روسيا - العربية السعودية- مصر- الارغواي 

المجموعة الثانية : البرتغال-  اسبانيا- ايران- المغرب 

المجموعة الثالثة: فرنسا- استراليا- البيرو - الدنمارك 

المجموعة الرابعة: الارجنتين- ايسلندا-  كرواتيا - نيجيريا 

المجموعة الخامسة: البرازيل- سويسرا- كوستريكا -  صربيا 

المجموعة السادسة: المانيا - المكسيك - السويد- كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة:   بلجيكا انجلترا-  تونس- بنما     

المجموعة الثامنة : بولونيا - كولومبيا- السينغال -اليابان.

 

 

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