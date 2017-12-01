كأس العالم 2018 : نتائج سحب القرعة

نتائج عملية سحب القرعة لكاس العالم 2018 (14 جوان - 15 جويلية) التي جرت اليوم الجمعة بالكرملين بموسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الفيفا انفنتينو.

المجموع الأولى : روسيا - العربية السعودية- مصر- الارغواي

المجموعة الثانية : البرتغال- اسبانيا- ايران- المغرب

المجموعة الثالثة: فرنسا- استراليا- البيرو - الدنمارك

المجموعة الرابعة: الارجنتين- ايسلندا- كرواتيا - نيجيريا

المجموعة الخامسة: البرازيل- سويسرا- كوستريكا - صربيا

المجموعة السادسة: المانيا - المكسيك - السويد- كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة: بلجيكا انجلترا- تونس- بنما

المجموعة الثامنة : بولونيا - كولومبيا- السينغال -اليابان.