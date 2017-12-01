الجولة الـ 13: عين مليلة تفوز بخماسية وتبتعد بفارق ست نقاط

كان رائد الترتيب جمعية عين مليلة أكبر مستفيد من الجولة ال13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم،حيث أمطر شباك أمل بوسعادة بخماسية لواحد، ليعمق الفارق عن ملاحقه المباشر، مولودية بجاية إلى ست نقاط، فيما سجل كل من جمعية وهران وأهلي برج بوعريريج فوزا ثمينا خارج قواعدهما وعلى حساب مرشحين كبيرين للصعود.

وتستحق جمعية عين مليلة الصاعدة هذا المسوم للقسم الثاني العلامة الكاملة، حيث تبقى على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب. وكانت الضحية الجديدة للجمعية المليلية، أمل بوسعادة الذي صمد في الشوط الأول قبل أن ينهار كليا في الشوط الثاني أمام ضربات الهدافين صحبي وديب ودبيح وهاشم.

فوز جمعية مليلة تزامن مع تعثر مولودية بجاية التي اكتفت بتعادل أبيض على ميدان مولودية باتنة، مما جعلها تعمق الفارق إلى ست نقاط، عن الثاني، و 8 نقاط عن الرابع، شبيبة سكيكدة التي تجرعت مرارة الهزيمة بملعبها أمام جمعية وهران (1-2). وكان الفريق المحلي متفوقا في الشوط الأول بهدف للاعب مختار في الدقيقة 37 عن طريق ضربة جزاء، قبل أن تعود الجمعية الوهرانية بقوة في الشوط الثاني وتسجل هدفين كانا كافيين لإحياء آمالها في الصعود من جديد.

من جهتها إفتكت جمعية الشلف المرتبة الثالثة المؤدية مباشرة للقسم الأعلى بعد تغلبها و لو بصعوبة على مولودية العلمة، صاحبة المركز الأخير بنتيجة 2-1.

وسجل أهلي برج بوعريريج انتصارا كبيرا على ميدان شبيبة بجاية (2-1) ليعود بقوة في السباق نحو الصعود. وهو نفس الانجاز الذي سجله سريع غليزان العائد بقوة في الأسابيع الأخيرة ، حيث سمح له الفوز على جاره وداد تلمسان بمشاطرة شبيبة سكيكدة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وأهم ما ميز جولة اليوم، الفوز العريض للصاعد الجديد رائد القبة بثلاثية نظيفة على مولودية سعيدة 3-0، كان نصيب اللاعب المخضرم حسين مترف هدفين، رغم تضييعه لضربة جزاء في بداية المباراة. بهذا الفوز يغادر الرائد المرتبة الأخيرة تاركا إياها للثنائي مولودية العلمة وشباب عين الفكرون.

النتائج الكاملة والترتيب :

شباب عين الفكرون - غالي معسكر 1-1

سريع غليزان - وداد تلمسان 1-0

رائد القبة - مولودية سعيدة 3-0

جمعية عين مليلة - أمل بوسعادة 5-1

شباب باتنة - مولودية بجاية 0-0

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران 1-2

شبيبة بحاية - أهلي برج بوعريريج 1-2

جمعية الشلف - مولودية العلمة 2-1

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 31 13

2. مولودية بجاية 25 13

3. جمعية الشلف 24 13

4. شبيبة سكيكدة 23 13

--. سريع غليزان 23 13

6. أهلي برج بوعريريج 21 13

--. شبيبة بجاية 21 13

8. جمعية وهران 19 13

9. مولودية سعيدة 15 13

10. وداد تلمسان 13 13

11. غالي معسكر 12 13

12. أمل بوسعادة 11 13

--. رائد القبة 11 13

--. شباب باتنة 11 13

15. مولودية العلمة 10 13

--. شباب عين الفكرون 10 13 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج