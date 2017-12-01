النفط يدنو من 63 دولار للبرميل بعد تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للنفط هذا الجمعة بعدما اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.

جدير بالذكر إرتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 24 سنتا إلى 87ر62 دولار للبرميل .

وزاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يمثل 3ر0 بالمئة إلى 57ر57 دولار للبرميل.

واتفقت المنظمة وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا يوم الخميس على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام، بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار.

وتحث روسيا وهي منتج رئيسي خارج أوبك على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى ان أجل الاتفاق الحالي للمنتجين الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 8ر1 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار ينتهي في 31 مارس 2018.

وعلى مدى شهر نوفمبر الفارط ارتفع برنت نحو 6ر3 بالمئة، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 6ر5بالمئة ، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس2018.

المصدر : واج