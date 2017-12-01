الرابطة المحترفة الأولى/ الجولة الـ13: شباب قسنطينة يفوز في تيزي وزو و يعزز وضعيته في الترتيب العام

حقق شباب قسنطينة فوزا ثمينا في تيزي وزو على حساب شبيبة القبائل (2-1)،الشوط الأول (0-1)، في لقاء جمع بينهما هذا الجمعة لحساب الدفعة الأولى للجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مدعما بذلك وضعيته في صدارة الترتيب.

وافتتحت الشبيبة باب التسجيل في الدقيقة (27) عن طريق صادو قبل أن يقلب الشباب القسنطيني الطاولة في الشوط الثاني بواسطة هداف البطولة، عبيد (66 و83) ليرفع رصيده إلى 11هدفا.

بهذا الفوز يرفع شباب قسنطينة رصيده إلى 30 نقطة بفارق 7 نقاط عن شبيبة الساورة (23 نقطة)، أما شبيبة القبائل، فتبقى في المركز العاشر بـ 15 نقطة.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب دفاع تاجنانت على اتحاد بسكرة (3-1)، بينما فازت شبيبة الساورة على اتحاد الحراش بهدف دون مقابل (1-0) .

الجمعة:

دفاع تاجنانت - اتحاد بسكرة 3-1

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة 1-2

شبيبة الساورة - اتحاد الحراش 1-0

السبت 2 ديسمبر:

-- البليدة (براكني) : اتحاد البليدة - اولمبي المدية (00ر15سا)

-- وهران (زبانة) : مولودية وهران - اتحاد الجزائر (00ر16سا)

-- الجزائر (20 اوت 1955) : نصر حسين داي - وفاق سطيف (00ر16سا)

-- سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر (00ر16سا)

-- الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - شباب بلوزداد (00ر17سا)

وفيما يلي النتائج والترتيب :

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 30 13

2. شبيبة الساورة 26 13

3. وفاق سطيف 20 11

4. مولودية الجزائر 18 12

5 . نادي بارادو 17 12

--. مولودية وهران 17 12

--. شباب بلوزداد 17 12

8 . اتحاد بلعباس 16 12

9. اتحاد الجزائر 15 10

--. شبيبة القبائل 15 13

11. نصر حسين داي 14 12

--. دفاع تاجنانت 14 13

13. أولمبي المدية 13 12

14. اتحاد بسكرة 10 12

15. اتحاد الحراش 9 13

16. اتحاد البليدة 4 12.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية