انزلاق مركبة سياحية يخلف جريحين اثنين على الطريق السريع بئر توتة

تسبب هطول الأمطار طيلة ال 24 ساعة الأخيرة بولاية الجزائر في انزلاق مركبة سياحية بنواحي بئر توتة، خلفت جريحين اثنين و خسائر مادية اضافة إلى تسجيل انسدادات و تسرب المياه في بعض المنازل القديمة بوسط العاصمة، حسبما أفادت به السبت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

ووأوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم أول خالد بن خلف الله أنه نظرا لتساقط كميات معتبرة من الأمطار منذ أمس الجمعة إلى غاية صبيحة السبت تم تسجيل وقوع حادث مرور بالطريق السريع بئر توتة جراء انزلاق مركبة سياحية كان على متنها رجلان أصيبا بجروح متفاوتة استلزمت نقلهما إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج.

كما سجلت المصالح ذاته يضيف المصدر تسرب المياه عبر أسطح بعض البنايات المتواجدة بأحياء باب الوادي و القصبة و فسر ذلك "لقدم تلك المنازل و عدم صيانة حالة الأسطح بما يليق في مثل هذا الموسم الشتوي".

فيما عرفت أحياء أخرى بالجزائر الوسطى و الحراش انسداد في البالوعات موعزا السبب إلى "رمي القمامة في تلك المجاري وعدم احترام شروط النظافة العمومية من قبل مستعملي الطريق".

أما في بلدية الرويبة بشرق العاصمة فسجل سقوط شجرة على خط كهربائي محاذي لثانوية عبد المؤمن ما استلزم تدخل المصالح المعنية يردف بالقول.

..ووفاة 7 أشخاص واصابة 13 أخرين بجروح بعدة ولايات خلال 24 ساعة

ولقي 07 أشخاص حتفهم وأصيب 13 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور, منها خمسة" أكثر دموية "سجلت خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن, حسبما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة (ما بين 01 الى 02 ديسمبر الجاري),من اجل اخماد 04 حرائق مختلفة منها حضرية وصناعية بكل من ولايات بسكرة وتيبازة , الشلف وسطيف, أدت الى اصابة شخص (1) بجروح من الدرجة الثالثة , على اثر حريق وقع بمستودع لتربية الدجاج ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة .

كما تدخلت نفس المصالح --حسب المصدر ذاته- من اجل انقاذ (08) أشخاص اختنقوا جراء استنشاق الغاز أكسيد الكربون المنبعث من اجهزة التدفئة بداخل المنازل

منهم (04) أشخاص بولاية البيض, و(04) أشخاص أخرين ببلدية البوني ولاية عنابة ,

وتم اسعاف الضحايا بعين المكان ونقلهم الى مختلف القطاعات الصحية.

يذكر أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية أفاد الجمعة 1 ديسمبر في نشرية خاصة بأن أمطارا رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستمس الولايات الساحلية لوسط و شرق البلاد ابتداء من مساء أمس.

و أوضح أن الأمطار ستساقط بنسبة ستبلغ أو تتجاوز 30 مم خلال مدة صلاحية النشرية من الجمعة على الساعة 21 إلى السبت على الساعة 21.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج