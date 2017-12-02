ثلوج وامطار تتسبب في غلق عدة طرقات عبر الوطن وتواصل الاضطرابات الجوية إلى الأحد

شهدت مختلف الطرق الوطنية والبلدية باقليم ولاية ميلة حركة مرورية صعبة جراء الثلوج المتساقطة حيث سخرت مديرية الأشغال العمومية رفقة مصالح الدرك الوطني الوسائل اللازمة لفتح الطرق المقطوعة.

ويوضح في هذا الخصوص الرائد علي زايدة المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني"أن الطريق الوطني رقم 77أ الرابط بين تسادن لحدادة وولاية جيجل مغلق على مستوى مشتة الصداح وتيزي مان، أيضا الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين تسدان حدادة وولاية سطيف مغلق على مستوى مشتة بني هشان".

وعن حالة الطرقات البلدية والولائية يضيف الرائد علي زايدة " الطريق الولائي رقم4 الرابط بين الطريق الوطني رقم 27 وبلدية الشيقارة مغلق على مسافة 14 كم، أيضا الطريق الولائي رقم4 الرابط بين بلدية ترعي بينان والشيقارة على مسافة 5 كم والطريق البلدي الغير مرقم الرابط بين مشاتي عين الحمراء العنابات و تسفات المؤدي إلى بلدية ترعي بينان مقطوع على مسافة12 كم".

وتعمل مديرية الأشغال العمومية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على فتح الطرقات التي تسببت الثلوج في غلقها أمام حركة المرور.

ويوضح مدير الأشغال العمومية عبدالله صلاي في هذا الصدد"أن حركة المرور جد صعبة ولقد سخرنا جميع الآليات لإزالة هذه الثلوج".

ومن جانبه أوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن تساقط الثلوج سيستمر إلى غاية صبيحة يوم الأحد و يشمل مرتفعات وسط و شرق الوطن التي يتجاوز علوها 800 متر.

و سيستمر تساقط الثلوج على المرتفعات الواقعة بالولايات بومرداس و تيزي وزو و البويرة و بجاية و جيجل و سكيكدة و سطيف و كذا برج بوعريريج و سيبلغ سمك الثلوج المرتقبة محليا 10 سم أو أزيد و هذا طيلة مدة صلاحية هذه النشرية أي إلى غاية يوم الأحد على الساعة 06 صباحا.

و كما يتواصل تهاطل لأمطار التي تكون أحيانا رعدية أو مصحوبة بتساقط البرد على الولايات الساحلية لوسط و شرق البلاد الى غاية الساعة التاسعة ليلا.

و أشار البيان إلى أن الولايات المعنية هي تيزي وزو و بجلية و جيجل و كذا سكيكدة حيث ستقدر كميات الامطار المرتقبة ب 30 ملم محليا أو أكثر خلال مدة صلاحية النشرية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية