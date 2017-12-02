تمار: يجب عدم الانطلاق في إنجاز المشاريع السكنية قبل تسوية وضعية العقار

شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار هذا السبت ببومرداس على أهمية"تسوية كل المشاكل المرتبطة بالوضعية القانونية للعقار الموجه لإنجاز السكنات في مختلف الصيغ قبل الشروع أو الانطلاق في عمليات الإنجاز".

وأكد الوزير لدى تفقده لمشروع إنجاز ما يزيد عن 3000 وحدة سكنية ضمن برنامج"عدل"ببلدية خميس الخشنة غرب الولاية ضمن زيارة تفقد ومعاينة للقطاع رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على ضرورة حل مشاكل العقار، داعيا الولاة إلى حل هذا المشكل، مؤكدا أن"الوزارة مستعدة لتزويدهم بالبرامج السكنية التي يحتاجونها".

كما ألح الوزير على برمجة وتوفير التهيئة الخارجية الضرورية لمختلف المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز أوالتي ستنطلق قبل البداية في عمليات الإنجاز، معلنا في هذا الإطار أنه تم رصد لولاية بومرداس برسم البرنامج القطاعي لـ 2018 غلاف مالي يقدر بـ 850 مليون دج لعمليات التهيئة الخارجية والتحسين الحضري للأحياء السكنية.

وحث تمار أيضا على"إطلاق عملية إنجاز مختلف التجهيزات والمرافق العمومية المرافقة لإنجاز السكنات مع بداية عملية انجاز السكنات حتى تسلم مع عملية تسليم السكنات بغرض تثبيت الساكنة في مناطقهم وحل مشكل النقل بالنسبة للتلاميذ خاصة منهم في الطور الابتدائي" .

وفيما تعلق ببرامج إنجاز السكن التساهمي المدعم وبعدما أشار إلى أنه يعرف "تأخرا"في الإنجاز عبر الولاية، مطالبا القائمين على القطاع محليا ب"رفع و إيجاد" الحلول المناسبة لمختلف العراقيل بالتنسيق مع مختلف القطاعات من أجل "تفعيل مختلف البرامج المتعثرة وتسليم هيئته الوزارية من أجل المتابعة مخطط واضح و دقيق حول بعث عملية إنجاز مختلف المشاريع في هذه الصيغة و مخطط آخر يتعلق مواعيد تسليمها".

كما دعا الوزير من جهة أخرى إلى"المبادرة لتفعيل إنجاز السكن الريفي المجمع بالولاية من خلال الاستفادة من القروض التمويلية التي يرصدها +بنك- بدر+ لهذا الغرض بهدف تثبيت السكان في مناطقهم وحل مشاكل السكنات الوظيفية بهذه المناطق لبعض القطاعات خاصة منها التربية الوطنية والصحة" .

وكان الوزير قد استهل زيارته من بلدية خميس خشنة (غرب)، حيث عاين موقع إنجاز 3000 وحدة سكنية من صيغة"عدل"الموجهة لسكان الجزائر العاصمة والتي تسلم نهاية 2018 قبل أن يستمعا بنفس الموقع لعرض مفصل حول وضعية قطاع السكن والعمران والمدينة بالولاية.

وبنفس المشروع السكني قام الوزير كذلك بوضع حجر الأساس لإنجاز ثلاث مؤسسات تربوية في الأطوار الثلاثة.

طمار أشرف بنفس البلدية على وضع حجر الأساس لإنجاز مؤسسة تربوية في الطور الابتدائي بمشروع 700 مسكن بصيغة البيع بالإيجار"عدل"الذي هو قيد الإنجاز وكذا إشرافه على توزيع مفاتيح الاستفادة من 700 وحدة سكنية أخرى في صيغة البيع بالإيجار "عدل".

المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج